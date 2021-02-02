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İçişleri Bakanı Soylu: Tayyip Erdoğan siyaseti bıraktığı andan itibaren siyaset yapmam

İçişleri Bakanı Soylu, "Tayyip Erdoğan siyaseti bıraktığı andan itibaren siyaset yapmam." dedi.

Güç Gönel   | 02.02.2021
İçişleri Bakanı Soylu: Tayyip Erdoğan siyaseti bıraktığı andan itibaren siyaset yapmam

İstanbul

İçişleri Bakanı Soylu, Boğaziçi Üniversitesindeki gözaltılarla ilgili, "Gözaltına alınanlardan 79'u DHKP/C, TKP-ML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi." dedi.

Boğaziçi Üniversitesi'ne dair Soylu, "Şimdi diyor ki 'Siz kayyum rektör atadınız.' Bir kere bu faşist bir yaklaşım. Doğru bir yaklaşım değil." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, "Rektörün odasını işgal edecekler. Ben İçişleri Bakanı'yken buna müsaade etmem." diye konuştu.

"Bir azınlık burayı ideolojik merkez haline getirmek istiyor"

İçişleri Bakanı Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili, "Bir azınlık burayı ideolojik merkez haline getirmek istiyor. Biz de buna müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Soylu, sosyal medyada annesine hakaret eden kişinin serbest kalması hakkında, "Buna itiraz etmek benim kişisel  hakkım. Ben itiraz etmezsem ben evlat olmam, ben itiraz etmezsem ben insan olmam." ifadelerini kullandı.

"Tayyip Erdoğan siyaseti bıraktığı andan itibaren siyaset yapmam"

İçişleri Bakanı Soylu: "Tayyip Erdoğan siyaseti bıraktığı andan itibaren siyaset yapmam." dedi.

"Bu hafta kaç tane ine girdiğimizi biliyor musunuz? 1250 mağara"

Soylu, "Bu hafta kaç tane ine girdiğimizi biliyor musunuz? 1250 mağara. Kolay bir iş değildir." diye konuştu.

Doğa, Çevre ve Hayvanları Koruma Müdürlüğüyle ilgili İçişleri Bakanı Soylu, şunları söyledi:

"1041 polis merkezimizde bu birimlerin hepsini oluşturduk. 81 vilayette de bunların şube müdürlüklerini kurduk."

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