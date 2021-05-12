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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde Ramazan bayramı tedbirlerine ilişkin basın toplantısı düzenliyor
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İçişleri Bakanı Soylu: Süper Lig şampiyonluk kutlamaları tam kapanma döneminden sonra yapılmalı

Barış Gündoğan   | 12.05.2021
İçişleri Bakanı Soylu: Süper Lig şampiyonluk kutlamaları tam kapanma döneminden sonra yapılmalı

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Süper Lig şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

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İçişleri Bakanı Soylu: Süper Lig şampiyonluk kutlamaları tam kapanma döneminden sonra yapılmalı