İçişleri Bakanı Soylu, şehit emniyet müdürü Gaffar Okkan'ı andı
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da 24 Ocak 2001'de düzenlenen silahlı saldırıda, 5 meslektaşıyla şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı, şehadetinin 20. yılında rahmet ve minnetle andığını belirtti.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajda, "Bu ülke, bu millet, kendisine hizmet eden, gönüllerde taht kuran evlatlarını, üzerinden değil yıllar, asırlar dahi geçse unutmaz, unutturmaz... Şehadetinin 20. yıl dönümünde kahraman Emniyet Müdürümüz Gaffar Okkan'ı rahmetle ve minnetle anıyoruz." ifadesini kullandı.
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Bu ülke, bu Millet; kendisine hizmet eden, gönüllerde taht kuran evlatlarını üzerinden değil yıllar, asırlar dahi geçse unutmaz, unutturmaz...— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 24, 2021
Şehadetinin 20. yıl dönümünde Kahraman Emniyet Müdürümüz #GaffarOkkan'ı rahmetle ve minnetle anıyoruz pic.twitter.com/xgAUm4Pwrk