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İçişleri Bakanı Soylu, şehit emniyet müdürü Gaffar Okkan'ı andı

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da 24 Ocak 2001'de düzenlenen silahlı saldırıda, 5 meslektaşıyla şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı, şehadetinin 20. yılında rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Orhan Onur Gemici   | 24.01.2021
İçişleri Bakanı Soylu, şehit emniyet müdürü Gaffar Okkan'ı andı

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajda, "Bu ülke, bu millet, kendisine hizmet eden, gönüllerde taht kuran evlatlarını, üzerinden değil yıllar, asırlar dahi geçse unutmaz, unutturmaz... Şehadetinin 20. yıl dönümünde kahraman Emniyet Müdürümüz Gaffar Okkan'ı rahmetle ve minnetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

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