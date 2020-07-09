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İçişleri Bakanı Soylu: Sakarya'daki fabrikanın çalışma izni önce askıya alınacak ardından iptal gerçekleştirilecek

İçişleri Bakanı Soylu, "Bu fabrikanın buradaki çalışma iznini Sakarya Valiliği ilk önce askıya alacak ardından da iptal işlemlerini gerçekleştirecek." dedi.

Nurhan Çorlu   | 09.07.2020
İçişleri Bakanı Soylu: Sakarya'daki fabrikanın çalışma izni önce askıya alınacak ardından iptal gerçekleştirilecek Fotoğraf: Barış Oral/AA

Sakarya

İçişleri Bakanı Soylu, Sakarya'daki patlamada yaralanan 6 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Bakan Soylu, Sakarya'daki patlamaya ilişkin, "Burada kimin en ufak bir ihmali söz konusuysa herkes bilmelidir ki bunun gereği yerine getirilecektir." dedi.

Fabrikanın çalışma izninin Sakarya Valiliği tarafından askıya alınacağını belirten Soylu, ardından iptal işlemlerinin gerçekleştirileceğini söyledi. 

Havai fişek fabrikasında iki türlü patlayıcı olduğunu belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Birincisi depolarda var olan patlayıcılar. Depolarda var olan ve soğutulan patlayıcılar henüz oradalar. Esas ortak noktada olan ve bizim tahmini 16,5 ton olarak söylediğimiz patlayıcının 15 tonu patlatılmıştı. Bugün, yarın en geç tamamlanacaktı böyle bir olayla karşı karşıya kaldık. Diğer patlayıcılar oradaki depolarda hala."

"Çevre ve Şehircilik Bakanımız hemen talimat verdi resen buranın bu konudaki imar izninin iptalini gerçekleştirmiş olacaklar." ifadesini kullanan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylece hakikaten son günlerde yaşadığımız hem Sakarya'yı üzen hem ülkemizi de insanlarımızı da derinden üzen bu meseleyle ilgili hem adli hem de idari soruşturmalar çerçevesinde çıkan sonuçlara yönelik nereye vardığımızı, nasıl bir adım attığımızı kamuoyuna arz etmeyi de kendimize bir görev olarak addediyoruz. Buradan bunların (patlayıcı) muhafazasını, naklini, taşımasını ve imhasını yapmak üzere görevlendirilecek kişiler; ilkeler, kurallar, tüzükler ve kanunlar çerçevesinde uzman kişilerdir. Bu da kolluk kuvvetimizdedir. Bunun muadili başka bir şey söz konusu değil. Başsavcılığımız koordinasyonunda yürütülen ki başından beri böyle bu mesele de Başsavcılığımızda. Jandarma bölgesi olması hasebiyle jandarmaya bu yetkiyi verdi."

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