Euro
7.55
Dolar
6.81
BIST 100
105,138.40
Altın
1,728.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İçişleri Bakanı Soylu: Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarmanın hava destekli operasyonuyla Tunceli'nin Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Mehmet Tosun   | 31.05.2020
İçişleri Bakanı Soylu: Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından "terörle mücadeleye" ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Bu hafta sonu terör örgütü için kabus oldu. Kahraman jandarmamızın hava desteği ile yaptığı operasyonda Tunceli Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Hafta sonu sadece yurt içerisinde 14 terörist etkisiz hale geldi." 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 802'ye yükseldi
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 415'e yükseldi
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 127'ye çıktı
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 38 bin 489’a yükseldi

Benzer haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu: Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin gri kategoride arandığı tespit edildi

PKK terör örgütünün sözde Herekol karargahı çöktü

Tunceli'de 'Vefa'lı eller yaşlı vatandaşın kirazlarını topladı

Tunceli'de 'Vefa'lı eller yaşlı vatandaşın kirazlarını topladı
Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri beslenirken görüntülendi

Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri beslenirken görüntülendi
Türkiye, Ermeni teröristin tahliyesinin reddini memnuniyetle karşıladı

Türkiye, Ermeni teröristin tahliyesinin reddini memnuniyetle karşıladı