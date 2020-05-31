İçişleri Bakanı Soylu: Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarmanın hava destekli operasyonuyla Tunceli'nin Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından "terörle mücadeleye" ilişkin paylaşımda bulundu.
Bu hafta sonu terör örgütü için kabus oldu...— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 31, 2020
Kahraman @Jandarma’mızın hava desteği ile yaptığı operasyonda Tunceli Ovacık kırsalında üç terörist etkisiz hale getirildi.
Hafta sonu sadece yurt içerisinde
14 terörist etkisiz hale geldi...
Bakan Soylu, şunları kaydetti:
"Bu hafta sonu terör örgütü için kabus oldu. Kahraman jandarmamızın hava desteği ile yaptığı operasyonda Tunceli Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Hafta sonu sadece yurt içerisinde 14 terörist etkisiz hale geldi."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.