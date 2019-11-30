Euro
6.33
Dolar
5.75
BIST 100
106,903.70
Altın
1,463.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'nin İpsala ilçesinde MS4 TANAP İstasyonu'ndaki TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni'ne katılıyor
logo
Türkiye

İçişleri Bakanı Soylu: Orta Doğu'yu barış coğrafyası haline getirecek Türkiye'dir

İçişleri Bakanı Soylu, "Bugün terörü sadece silahla yeniyor değiliz. Anaların meseleye vaziyet etmesiyle bu mücadeleyi bugün başarılı bir şekilde veriyoruz." dedi.

Kerem Kocalar   | 30.11.2019
İçişleri Bakanı Soylu: Orta Doğu'yu barış coğrafyası haline getirecek Türkiye'dir

Adıyaman

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Yeni Hizmet Binası Açılış Törenine katıldı.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, "Bugün terörü sadece silahla yeniyor değiliz. Anaların meseleye vaziyet etmesiyle, bu ülkenin her etnik kökenden gelen insanının birlikte ağlayıp birlikte gülmesiyle bu mücadeleyi bugün başarılı bir şekilde veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Soylu, şöyle devam etti:

"Dünyada Orta Doğu'yu karıştırmak isteyen ülkelere buradan söylüyoruz; nasıl Doğu ve Güneydoğu'ya huzur getirmişsek Kürt, Arap, Alevi ve Sünni'ye de sözümüzdür, Orta Doğu'yu da barış coğrafyası haline getirecek Türkiye ve bu millettir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'nın Libya'da artan nüfuzu ABD politikasını değişime zorluyor
Demokratların başkan adaylığı yarışı karışık ve belirsiz
Zaman İran'ın aleyhine işliyor
AB'nin iç sorunları derinleşiyor
Suudi Arabistan'da ulema ile siyasi otorite arasındaki rekabet

Benzer haberler

'Orta Doğu'yu barış coğrafyası haline getirecek Türkiye'dir'

'Orta Doğu'yu barış coğrafyası haline getirecek Türkiye'dir'

'ByLock'ta 25 bin 149 ID'nin kullanıcısı tespit edildi'

'Türkiye'de inşaatı devam eden afet konutu sayısı 3 bin 108'

'Kışın operasyonlarımız devam edecek'

'Kışın operasyonlarımız devam edecek'
'Biz bir yeri sömüren bir devlet olmadık hiçbir zaman'

'Biz bir yeri sömüren bir devlet olmadık hiçbir zaman'
'İçe kapanan değil, daha aktif bir Türkiye olacağız'

'İçe kapanan değil, daha aktif bir Türkiye olacağız'