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İçişleri Bakanı Soylu: Kısıtlamalar çerçevesinde 78 bin 873 kamerayla tedbirler takip edilmektedir

İçişleri Bakanı Soylu: "Kısıtlamalar çerçevesinde toplam 20 bin 101 uygulama noktamız var. 78 bin 873 kamerayla tedbirler takip edilmektedir." dedi.

Mehmet Tosun   | 05.12.2020
İçişleri Bakanı Soylu: Kısıtlamalar çerçevesinde 78 bin 873 kamerayla tedbirler takip edilmektedir

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kısıtlamalar çerçevesinde toplam 20 bin 101 uygulama noktamız var. 78 bin 873 kamerayla tedbirler takip edilmektedir." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, denetimlerden elde edilen ilk sonuçlara göre vatandaşların kısıtlamalara riayet ettiğini söyledi.

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