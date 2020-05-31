İçişleri Bakanı Soylu: Jandarma Binbaşı Akkuş'un şehit edildiği olayın faili terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un şehit edildiği olayın faillerinden terörist Veysel Altun'un etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un şehit edildiği olayın faillerinden terörist Veysel Altun'un etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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