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Minneapolis'te gösterciler sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından biber gazı ile dağıtıldı
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İçişleri Bakanı Soylu: Jandarma Binbaşı Akkuş'un şehit edildiği olayın faili terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un şehit edildiği olayın faillerinden terörist Veysel Altun'un etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Muhammed Ali Toruntay   | 31.05.2020
İçişleri Bakanı Soylu: Jandarma Binbaşı Akkuş'un şehit edildiği olayın faili terörist etkisiz hale getirildi Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un şehit edildiği olayın faillerinden terörist Veysel Altun'un etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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