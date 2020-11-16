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İçişleri Bakanı Soylu İzmir'de deprem değerlendirme toplantısı yaptı

İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında, İzmir'de deprem değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

Yusuf Şahbaz   | 16.11.2020
İçişleri Bakanı Soylu İzmir'de deprem değerlendirme toplantısı yaptı Fotoğraf: Ömer Evren Atalay / AA

İzmir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, İzmir'de deprem değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

İzmir Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğünde basına kapalı düzenlenen toplantıya, Bakan Soylu'nun yanı sıra Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda, depremin ardından verilen çadır ve konteyner kent hizmetleri, hasar tespit ve yardım çalışmaları ile kentsel dönüşüm konusunun görüşüldüğü öğrenildi.

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