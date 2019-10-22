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İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'dan ülkelerine gönderilen kaçak göçmen sayısı 85 bine ulaştı

İçişleri Bakanı Soylu, yılbaşından bu yana İstanbul'dan ülkelerine gönderilen kaçak göçmen sayısının 85 bine ulaştığını söyledi.

Orhan Onur Gemici   | 22.10.2019
İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'dan ülkelerine gönderilen kaçak göçmen sayısı 85 bine ulaştı

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından bu yana İstanbul'dan ülkelerine gönderilen kaçak göçmen sayısının 85 bine ulaştığını söyledi.

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