İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'dan ülkelerine gönderilen kaçak göçmen sayısı 85 bine ulaştı
İçişleri Bakanı Soylu, yılbaşından bu yana İstanbul'dan ülkelerine gönderilen kaçak göçmen sayısının 85 bine ulaştığını söyledi.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından bu yana İstanbul'dan ülkelerine gönderilen kaçak göçmen sayısının 85 bine ulaştığını söyledi.
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