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İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da son 3 ayda 1,5 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da son 3 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 bin 13 kişinin tutuklandığını ve 1,5 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Hamdi Çelikbaş   | 08.04.2021
İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da son 3 ayda 1,5 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul genelindeki narkotik suç istatistiklerini paylaştı.

İstanbul'da son 3 aydaki 11 bin 648 uyuşturucu operasyonunda 17 bin 874 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Soylu, 2 bin 13 şahsın tutuklandığını ve 1,5 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydetti.

Bakan Soylu, zehir tacirlerine karşı başarılı çalışmalarından dolayı İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ve tüm personeline tebriklerini iletti.

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