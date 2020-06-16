İçişleri Bakanı Soylu, ilk kez atanan valilerle toplantı yaptı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk kez atanan valilerle toplantı yaptı.
Ankara
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında, ilk kez atanan valilerle gelenekselleşen Valiler Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.
Toplantıya, Bakanlığa bağlı tüm birimlerden ilgililer de katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.