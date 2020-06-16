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İçişleri Bakanı Soylu, ilk kez atanan valilerle toplantı yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk kez atanan valilerle toplantı yaptı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 16.06.2020
İçişleri Bakanı Soylu, ilk kez atanan valilerle toplantı yaptı

Ankara

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında, ilk kez atanan valilerle gelenekselleşen Valiler Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Bakanlığa bağlı tüm birimlerden ilgililer de katıldı.

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