İçişleri Bakanı Soylu: İHA'ların tespit ettiği toplamda 1144 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Soylu, insansız hava aracı unsurlarının yer tespitleriyle bu yıl 363, toplamda 1144 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TBMM
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İnsansız hava aracı unsurlarımızın yer tespitleriyle sadece bu yıl 363, toplamda 1144 terörist etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasında bulundu.
Soylu, "Bir önceki dönemde görevden alınan 94 belediye başkanından 42'si toplam 286 yıl ceza almıştır." dedi.
Bakan Soylu, bu yılın 10 ayında 289 teröristin de ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.
Kasım itibarıyla FETÖ'den 559 bin 64 kişiye işlem yapıldığını belirten Soylu, gözaltına alınan 261 bin 700 kişiden 91 bin 287'sinin tutuklandığını söyledi.
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