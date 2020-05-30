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Türkiye

İçişleri Bakanı Soylu: Hrant Dink Vakfına tehdit maili atan provokatör yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar’daki Ermeni Kilisesi’nin haçının kırılması ile Hrant Dink Vakfına tehdit maili atılması olaylarının faillerin yakalandığını bildirdi.

Aykut Karadağ   | 30.05.2020
İçişleri Bakanı Soylu: Hrant Dink Vakfına tehdit maili atan provokatör yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kuzguncuk’ta kilisenin haçını kıran provokatör 24 saatte, Hrant Dink Vakfına tehdit maili atan provokatör de hemen yakalandı. Provokasyona izin vermeyiz! Türk polisine güvenin."

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