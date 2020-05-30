İçişleri Bakanı Soylu: Hrant Dink Vakfına tehdit maili atan provokatör yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar’daki Ermeni Kilisesi’nin haçının kırılması ile Hrant Dink Vakfına tehdit maili atılması olaylarının faillerin yakalandığını bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Kuzguncuk’ta kilisenin haçını kıran provokatör 24 saatte, Hrant Dink Vakfına tehdit maili atan provokatör de hemen yakalandı. Provokasyona izin vermeyiz! Türk polisine güvenin."
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Kuzguncuk’ta kilisenin haçını kıran provokatör 24 saatte,— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 30, 2020
Hrant Dink Vakfı’na tehdit maili atan provokatör hemen yakalandı
Provokasyona izin vermeyiz!
Türk Polisine güvenin 🇹🇷