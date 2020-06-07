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İçişleri Bakanı Soylu Hatay'da şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, şehit Piyade Er Mehmet Günay'ın Hatay'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Lale Köklü Karagöz   | 07.06.2020
İçişleri Bakanı Soylu Hatay'da şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Hatay

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Mayıs'ta Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan Piyade Er Mehmet Günay'ın Altınözü ilçesindeki babaevini ziyaret etti.

Şehit annesi Şemse ve baba Hüseyin Günay'a taziyelerini ileten Soylu, ailenin acısını paylaştı.

Soylu'ya ziyaretinde, Hatay Valisi Rahmi Doğan, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da eşlik etti.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 30 Mayıs'ta PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda Piyade Er Mehmet Günay ile Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora şehit düşmüş, Mehmet Günay'ın cenazesi 31 Mayıs'ta memleketi Hatay'ın Altınözü ilçesinde toprağa verilmişti.

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