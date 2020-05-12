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İçişleri Bakanı Soylu: Gürbulak yolunda sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha az önce etkisiz hale getirildi." dedi.

Mümin Altaş   | 12.05.2020
İçişleri Bakanı Soylu: Gürbulak yolunda sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha etkisiz hale getirildi

Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha az önce etkisiz hale getirildi." dedi.

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