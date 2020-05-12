İçişleri Bakanı Soylu: Gürbulak yolunda sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha az önce etkisiz hale getirildi." dedi.
Ankara
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