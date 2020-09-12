İçişleri Bakanı Soylu: Giresun'da selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
İçişleri Bakanı Soylu, "Giresun'da selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları 21 gündür devam ediyor. 391 arama kurtarma personelimiz şu anda çalışmalarını sürdürüyor." dedi.
Giresun
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmalarına ilişkin, "21 gündür bu çalışmalar devam ediyor. 391 arama kurtarma personelimiz şu anda çalışmalarını sürdürüyor. Gerek arama kurtarma personelimizle gerekse iş makinelerimizle arıyoruz ve ümidimizi kaybetmiş değiliz." dedi.
Soylu, "Hükümetimiz tarafından buraya 135 milyon lira nakdi kaynak aktarıldı. Bu işin toplam maliyeti, şu ana kadar ulaştığımız keşfe göre 2 milyar lira civarında." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.