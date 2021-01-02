Euro
9.09
Dolar
7.44
BIST 100
1,476.72
Altın
1,898.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İçişleri Bakanı Soylu: Evden hırsızlıkların çözülmesi yüzde 38'e çıktı

Soylu, 2017 yılında günde 281 olan evden hırsızlık yapılma sayısının 2020'de 158'e düştüğünü belirterek "Bu hırsızlıkların çözülmesi ise yüzde 21,3'ten yüzde 38'e çıktı. Hedefimiz bu başarıyı sürdürerek halkımızın huzur ve güvenini artırmaktır" dedi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 02.01.2021
İçişleri Bakanı Soylu: Evden hırsızlıkların çözülmesi yüzde 38'e çıktı

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de 2015-2020 yıllarında evden hırsızlık olayları, günlük evden hırsızlık olayları ile evden hırsızlık aydınlatma olaylarının oranlarının yer aldığı grafikleri paylaştı.


Buna göre, günlük 2015'te 247, 2016'da 239, 2017'de 281, 2018'de 202, 2019'da 172 ve 2020'de 158 evden hırsızlık olayı meydana geldi.

2015'te 90 bin 43, 2016'da 87 bin 542, 2017'de 102 bin 485, 2018'de 73 bin 876, 2019'da 62 bin 683 ve 2020'de 57 bin 830 evden hırsızlık olayı yaşandı.

Evden hırsızlık aydınlatma olaylarının oranları ise 2015'te yüzde 22,6, 2016'da yüzde 20,9, 2017'de yüzde 21,3, 2018'de yüzde 28,4, 2019'da yüzde 35,4 ve 2020'de yüzde 38 oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 356 bini geçti
Hindistan, Oxford Üniversitesinin AstraZeneca'yla geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı
Afrika kıtasında Kovid-19 vakası sayısı 2 milyon 800 bini geçti
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 101 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'a karşı tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Benzer haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Evden hırsızlıkların çözülmesi yüzde 38'e çıktı

İçişleri Bakanı Soylu: Evden hırsızlıkların çözülmesi yüzde 38'e çıktı

İçişleri Bakanı Soylu: Kadın cinayetleri yüzde 21 düştü

Bakan Soylu: Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, 1984'ün de altında kaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İdlib'de yapımı süren briket evleri inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İdlib'de yapımı süren briket evleri inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Van'da sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Van'da sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılın ilk kahvaltısını geceyi geçirdiği üs bölgesindeki askerlerle yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılın ilk kahvaltısını geceyi geçirdiği üs bölgesindeki askerlerle yaptı