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İçişleri Bakanı Soylu: Evden hırsızlıklarda yüzde 45'in üzerinde azalma oldu

İçişleri Bakanı Soylu, son 2 yılda evden hırsızlık olaylarında yüzde 45'in üzerinde azalma olduğunu söyledi.

Anıl Bağrık   | 22.11.2019
İçişleri Bakanı Soylu: Evden hırsızlıklarda yüzde 45'in üzerinde azalma oldu

Gaziantep

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye genelinde son 2 yılda evden hırsızlıklar yüzde 45'in üzerinde bir azalma sergiledi. Trafikteki ölümlerde geçen yılla bu yılın karşılaştırmasında sadece 10 ayda olay yerindeki ölümlerde yüzde 28,5 daha az insan kaybettik. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir rakama ulaşmak mümkün değildir." dedi.

Soylu, HDP'li Saray Belediye Başkanı Caziye Duman'ın görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili, "Van'ın Saray ilçesinde görevden alınacağını bildiği için, naylon faturalar tertip edilip paraların terör örgütüne aktarıldığını daha yeni yakaladık." ifadelerini kullandı.

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