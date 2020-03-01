İçişleri Bakanı Soylu: Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577
İçişleri Bakanı Soylu, Edirne üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısının 100 bin 577 olduğunu bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577" bilgisini paylaştı.
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Saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 100.577— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 1, 2020