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İçişleri Bakanı Soylu: Dereli'de sel felaketinde kaybolan vatandaşımızı bulduğumuzu düşünüyoruz

İçişleri Bakanı Soylu, "Az önce Dereli'de sel felaketinde kaybolan vatandaşımızı da bulduğumuzu düşünüyoruz. Şu anda arkadaşlarımız onu çıkarmaya çalışıyorlar." dedi.

Tuğba Yardımcı   | 29.08.2020
İçişleri Bakanı Soylu: Dereli'de sel felaketinde kaybolan vatandaşımızı bulduğumuzu düşünüyoruz

Giresun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Az önce Dereli'de sel felaketinde kaybolan vatandaşımızı da bulduğumuzu düşünüyoruz. Şu anda arkadaşlarımız onu çıkarmaya çalışıyorlar. Böylece vefat eden vatandaşımızın sayısı 9 olacak. Yaklaşık 6 vatandaşımız daha var bunların 2'si de jandarma." ifadelerini kullandı.

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