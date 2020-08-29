İçişleri Bakanı Soylu: Dereli'de sel felaketinde kaybolan vatandaşımızı bulduğumuzu düşünüyoruz
İçişleri Bakanı Soylu, "Az önce Dereli'de sel felaketinde kaybolan vatandaşımızı da bulduğumuzu düşünüyoruz. Şu anda arkadaşlarımız onu çıkarmaya çalışıyorlar." dedi.
Giresun
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Az önce Dereli'de sel felaketinde kaybolan vatandaşımızı da bulduğumuzu düşünüyoruz. Şu anda arkadaşlarımız onu çıkarmaya çalışıyorlar. Böylece vefat eden vatandaşımızın sayısı 9 olacak. Yaklaşık 6 vatandaşımız daha var bunların 2'si de jandarma." ifadelerini kullandı.
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