İçişleri Bakanı Soylu, Dereli ve Espiye'de incelemelerde bulundu
İçişleri Bakanı Soylu, 22 Ağustos'ta meydana gelen sel ve heyelanlardan etkilenen Dereli ve Espiye ilçeleri ile merkeze bağlı Çaldağ köyünde incelemelerde bulundu.
Giresun
Dereli ilçe merkezindeki temizlik çalışmalarını inceleyen Soylu, esnaf ve vatandaşlarla görüştü.
Soylu, daha sonra Çaldağ köyüne gelerek, Osmaniye köyünde selde araçlarıyla suya kapılarak kaybolan Emine ve Davut Akgün'ü bulmak için yürütülen arama kurtarma çalışmalarını bir süre takip etti.
Bakan Soylu, Emine Akgün'ün oğlu Bedirhan Akgün ve kardeşi Süleyman Karakılıç ile görüştü.
Espiye ilçesinde de incelemelerde bulunan Soylu, Yağlıdere Deresi'ndeki arama çalışmalarını da inceledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.