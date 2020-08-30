Euro
8.79
Dolar
7.34
BIST 100
1,100.55
Altın
1,964.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İçişleri Bakanı Soylu, Dereli ve Espiye'de incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, 22 Ağustos'ta meydana gelen sel ve heyelanlardan etkilenen Dereli ve Espiye ilçeleri ile merkeze bağlı Çaldağ köyünde incelemelerde bulundu.

Gültekin Yetgin   | 30.08.2020
İçişleri Bakanı Soylu, Dereli ve Espiye'de incelemelerde bulundu

Giresun

Dereli ilçe merkezindeki temizlik çalışmalarını inceleyen Soylu, esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Soylu, daha sonra Çaldağ köyüne gelerek, Osmaniye köyünde selde araçlarıyla suya kapılarak kaybolan Emine ve Davut Akgün'ü bulmak için yürütülen arama kurtarma çalışmalarını bir süre takip etti.

Bakan Soylu, Emine Akgün'ün oğlu Bedirhan Akgün ve kardeşi Süleyman Karakılıç ile görüştü.

Espiye ilçesinde de incelemelerde bulunan Soylu, Yağlıdere Deresi'ndeki arama çalışmalarını da inceledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 243 bin 839'a ulaştı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 186 bin 875'e yükseldi
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 990 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 25 milyon 182 bini geçti
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 948, Brezilya'da 758, Meksika'da 673 kişi öldü

Benzer haberler

İçişleri Bakanı Soylu, Dereli ve Espiye'de incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, Dereli ve Espiye'de incelemelerde bulundu

Bakan Pakdemirli selde fındığı zarar gören kadının zararını karşılayacak

Bakan Pakdemirli selde ineği telef olan vatandaşa inek verdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum selden etkilenen Avluca'da incelemelerini sürdürdü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum selden etkilenen Avluca'da incelemelerini sürdürdü
İçişleri Bakanı Soylu: Giresun'da can kaybı sayımız 10 oldu

İçişleri Bakanı Soylu: Giresun'da can kaybı sayımız 10 oldu
Giresun'da selde yıkılan Üçtepe Köprüsü'nün yerine 45 metrelik yenisi yapılıyor

Giresun'da selde yıkılan Üçtepe Köprüsü'nün yerine 45 metrelik yenisi yapılıyor