İçişleri Bakanı Soylu depremzede çocuklarla basketbol oynadı
İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da depremzede çocuklarla basketbol oynadı.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da depremzede çocuklarla basketbol oynadı.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aileleriyle kalan depremzede çocuklarla Elazığ Yakup Kılıç Spor Kompleksi'nde oynadığı basketbol maçının görüntülerine yer verdi.
Tuana, Melek, Bora, Denizhan 4⃣🏀🏀🏀🏀— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 1, 2020
Emir, İlayda, Aleyna, Süleyman (ben) 2⃣🏀🏀
Bizim takım yenildi.
Ama onurlu bir mağlubiyet ☺ pic.twitter.com/8FmRTyWOAX
Paylaşımında kendisi, Emir, İlayda ve Aleyna'dan oluşan takımın, Tuana, Melek, Bora ve Denizhan'ın yer aldığı takıma 4-2 yenildiğini belirten Soylu, "Bizim takım yenildi ama onurlu bir mağlubiyet." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.