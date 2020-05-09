İçişleri Bakanı Soylu: Büyüklerimizin çıktığı saatlerde çıkmayın
İçişleri Bakanı Soylu, yarın 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceğini hatırlatarak, kısıtlamanın olmadığı 57 ildeki vatandaşlardan bu saatlerde dışarı çıkmamalarını rica etti.
Ankara
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı 57 ildeki vatandaşlardan, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların çıkacakları saatlerde dışarı çıkmamaları ricasında bulundu.
Bir ricam var— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 9, 2020
Yarın 65 yaş üstü ve kronik hastalarımız 11.00-15.00 arası uzun süreden beri ilk kez dışarı çıkabilecekler.
24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için kimseyle karşılaşmazlar..
Diğer 57 ildeki vatandaşlarımız…
Sizler de büyüklerimiz için bu saatlerde çıkmayın 🙏 pic.twitter.com/YG0pcjVsEE
"Bir ricam var." diyen Bakan Soylu, şunları kaydetti:
"Yarın 65 yaş üstü ve kronik hastalarımız, 11.00-15.00 arası uzun süreden beri ilk kez dışarı çıkabilecekler. 24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için kimseyle karşılaşmazlar. Diğer 57 ildeki vatandaşlarımız, sizler de büyüklerimiz için bu saatlerde çıkmayın."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.