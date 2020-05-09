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İçişleri Bakanı Soylu: Büyüklerimizin çıktığı saatlerde çıkmayın

İçişleri Bakanı Soylu, yarın 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceğini hatırlatarak, kısıtlamanın olmadığı 57 ildeki vatandaşlardan bu saatlerde dışarı çıkmamalarını rica etti.

Buket Güven   | 09.05.2020
İçişleri Bakanı Soylu: Büyüklerimizin çıktığı saatlerde çıkmayın

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı 57 ildeki vatandaşlardan, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların çıkacakları saatlerde dışarı çıkmamaları ricasında bulundu.

"Bir ricam var." diyen Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Yarın 65 yaş üstü ve kronik hastalarımız, 11.00-15.00 arası uzun süreden beri ilk kez dışarı çıkabilecekler. 24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için kimseyle karşılaşmazlar. Diğer 57 ildeki vatandaşlarımız, sizler de büyüklerimiz için bu saatlerde çıkmayın."

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