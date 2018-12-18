Bakan Soylu, Türkiye'de doğan 380 bin çocuk için söylediğim şu; Keşke doğduklarında vatandaş yapsaydık ama geçti. Bir ceplerinde ay yıldızlı kimlik kartı olsaydı, nesillerine büyük mirastı. Ancak ne dediğimi aklını kiraya verenler anlamaz." dedi.

ANKARA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'de doğan 380 bin çocuk için söylediğim şu; Keşke doğduklarında vatandaş yapsaydık ama geçti. Bu, Meclisin tasarrufudur. Memleketlerine döndüklerinde bir ceplerinde ay yıldızlı kimlik kartı olsaydı, nesillerine büyük mirastı. Ancak ne dediğimi aklını kiraya verenler anlamaz." ifadelerini kullandı.

Soylu, Twitter hesabından, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'ın "11 Uygur Türk'ünü Atatürk Havalimanı'nda bekletip Türkiye'ye sokmayan Süleyman Soylu, 380 bin Suriyeli çocuğa vatandaşlık verelim diyor. Çocuklara verilince anne ve baba ile ortalama 3 kardeş ile birlikte 2 milyon 280 bin Suriyeliye vatandaşlık verilecek." iddiasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Soylu "Sadece ikametli 35 bin Özbek, 20 bin Uygur misafirimiz var. 11 Uygur ile ilgili bilgin yanlış. Havalimanında değiller. Türkiye'ye gelişleri, sahte pasaportları ile ilgili soruşturma yapıyoruz. Fitne ruhunu sarmış, bela okuyorsun. Allah akıl sağlığı versin." değerlendirmesinde bulundu.

Süleyman Soylu, Türkiye'de doğan Suriyelilerle ilgili de şu mesajı paylaştı:

"Türkiye'de doğan 380 bin çocuk için de söylediğim şu; Keşke doğduklarında vatandaş yapsaydık ama geçti. Bu, Meclisin tasarrufudur. Memleketlerine döndüklerinde bir ceplerinde ay yıldızlı kimlik kartı olsaydı, nesillerine büyük mirastı. Ancak ne dediğimi aklını kiraya verenler anlamaz."

Muhabir: Orhan Onur Gemici