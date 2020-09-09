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İçişleri Bakanı Soylu 81 ilin valisiyle 'Kovid-19' tedbirleri toplantısı yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi kapsamında, kentlerdeki son durumu ele aldı.

Muhammed Boztepe   | 09.09.2020
İçişleri Bakanı Soylu 81 ilin valisiyle 'Kovid-19' tedbirleri toplantısı yaptı Fotoğraf: Esra Hacıoğlu/AA

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık'taki Muhammet Fatih Safitürk Toplantı Salonu'nda video konferans aracılığıyla 81 ilin valisiyle görüştü.

Toplantıda, Kovid-19 salgınında genel durum, kontrollü sosyal hayat kapsamında alınan tedbirlerin tavizsiz uygulanması, İl ve İlçe Salgın Denetim Merkezleri (İSDEM) vasıtasıyla illerde denetimlerin etkinleştirilmesi, nikah şeklindeki düğünler konusunda alınan kararların uygulanması, maske denetimlerinden taviz verilmemesi ve kurallara uymayanlara müsamaha gösterilmemesi, toplu ulaşım araçları için alınan kararlara uyulması konuları görüşüldü.

Bakan Soylu, valilere, vatandaşların toplu olarak bulunabilecekleri yerler ile pazarlar, toplu ulaşım araçları ve düğünlere yönelik denetimlerin sıkılaştırılması, kurallara uyulması noktasında taviz verilmemesi talimatını verdi.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Tayyip Sabri Erdil, Mehmet Ersoy, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ve diğer ilgililer katıldı.

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