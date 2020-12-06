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İçişleri Bakanı Soylu: 6 ilde trafik eğitim parkının yapımı tamamlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 ilde trafik eğitim parkının yapımının tamamlandığını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 06.12.2020
İçişleri Bakanı Soylu: 6 ilde trafik eğitim parkının yapımı tamamlandı

Ankara

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, trafik parklarında eğitimin, çocuklara çok yakıştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Trafik eğitim parkları 6 ilde bitti, 25 ilde yenileme yapıldı, 24 ilde yapımı devam ediyor, 134 aktif eğitim parkı oldu, 127'si 2023'e kadar bitecek. Bizimle bu yola çıkan sponsorlara çocuklarımız için teşekkürler."

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