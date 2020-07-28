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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan 'Uygur Türklerinin Çin'e gönderileceği' iddiasına ilişkin açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, 50 bin Uygur Türk'ünün Çin'e gönderileceği iddiasına ilişkin, "Uygur kardeşlerimiz müsterih olsunlar. Bu iddia tam bir hezeyandır." ifadelerini kullandı.

Muhammed Boztepe   | 28.07.2020
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan 'Uygur Türklerinin Çin'e gönderileceği' iddiasına ilişkin açıklama

Ankara

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bir siyasi partinin genel başkanı tarafından 50 bin Uygur Türk'ünün Çin'e gönderileceği iddiasında bulunulmuştur. Uygur kardeşlerimiz müsterih olsunlar. Bu iddia tam bir hezeyandır." değerlendirmesinde bulundu.


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