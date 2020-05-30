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İç hat uçuşları 1 Haziran'da başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Haziran itibarıyla hava yolunda iç hat uçuşlarının başlayacağını açıkladı.

Arife Yıldız Ünal   | 30.05.2020
İç hat uçuşları 1 Haziran'da başlıyor

Ankara
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Haziran itibarıyla hava yolunda iç hat uçuşlarının başlayacağını açıkladı.

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