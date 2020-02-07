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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Cihat Erat için düzenlenen cenaze törenine katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Cihat Erat için İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
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Türkiye

İç Anadolu için kuvvetli kar uyarısı

İç Anadolu'nun doğusundaki şehirler için kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.

Göksel Yıldırım   | 07.02.2020
İç Anadolu için kuvvetli kar uyarısı

Ankara

İç Anadolu'nun doğusundaki şehirler için kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu akşam saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun doğusunda görülecek kar yağışının Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevrelerinde kuvvetli (10-20 santimetre) olması bekleniyor.

Don ve buzlanma dolayısıyla ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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