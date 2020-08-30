İbrahim Kalın: Modern barbarlar ilkellikte sınır tanımıyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki gösterdi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın ortasında Kur'an-ı Kerim yakıyorlar. Sonra da aklın, bilimin, özgürlüğün, adaletin savunucusu olduklarını iddia ediyorlar. Kendileri gibi olmayan herkesi akılsız, gerici, özgürlük düşmanı olarak yaftalıyorlar. Modern barbarlar ilkellikte sınır tanımıyor." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.