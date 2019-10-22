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İBB'den İstanbul'daki barajların doluluk oranlarına ilişkin açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsiminden çıkılması ve ekim ayının kurak geçmesi nedeniyle barajlarda eksilme olduğunu ancak kentte herhangi bir su sıkıntısı beklenmediğini açıkladı.

Mücahit Türetken   | 22.10.2019
İBB'den İstanbul'daki barajların doluluk oranlarına ilişkin açıklama

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaz mevsiminden çıkılması ve ekim ayının kurak geçmesi nedeniyle barajlarda eksilme olduğunu ancak kentte herhangi bir su sıkıntısı beklenmediğini açıkladı.

İBB'den, İstanbul'daki barajların doluluk oranlarına ilişkin haberler üzerine yapılan açıklamada, 22 Ekim itibarıyla kentte barajların doluluk oranının yüzde 44,12, mevcut su hacminin ise 383 milyon 272 bin metreküp olduğu belirtildi.

Bu oranın geçmiş yıllar ortalamasına bakıldığında normal değerlerde olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da, halihazırda günlük 2 milyon 900 bin metreküp su tüketilmektedir. İstanbul'un su ihtiyacı barajların yanı sıra, günlük 1 milyon metreküpe varan kapasite ile Melen ve Yeşilçay gibi regülatörlerden de sağlanmaktadır. Yaz mevsiminden yeni çıkılması ve 2019 yılı ekim ayının kurak geçmesi nedeniyle barajlarımızda bir miktar eksilme olmuştur. Ancak kasım ayı ile yağışlı mevsime girileceği göz önünde bulundurulduğunda İstanbul'da herhangi bir su sıkıntısı beklenmemektedir."

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