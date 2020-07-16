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İBB Meclisinde 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü' teklifi kabul edilmedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) "Toplumsal Cinsiyet Şube Müdürlüğü" kurulması teklifi, AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.

Mücahit Türetken   | 16.07.2020
İBB Meclisinde 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü' teklifi kabul edilmedi

İstanbul

İBB Meclisi temmuz ayı üçüncü birleşimi, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde devam ediyor.

Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplanan mecliste, komisyon raporları gündeme geldi.

Gündemin 64. maddesinde "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü", "Sosyal Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü" ve "Çocuk ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü" yeni birimlerin kurulması taleplerine karşı, "Hukuk Komisyonu", "Sosyal Hizmetler", "Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Komisyonu" ile "Kadın Aile ve Çocuk Komisyonu"nun müşterek raporu ele alındı.

Komisyon raporu sonrası söz alan CHP'li meclis üyesi Filiz Öztürk Çelik, toplumsal cinsiyet konusunun sadece kadın ve aile olarak tartışılmasını çok yanlış bulduğunu belirterek, toplumsal cinsiyet kavramının İstanbul Sözleşmesi'nin bir gereği olduğunu savundu.

AK Partili Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ise toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili müdürlük kurulmasına asla müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Tekrar söz alan CHP'li Çelik ise "Muhammed Bey'in bir travma yaşadığı kesin. Çocukluğunda mı yaşadı gençliğinde mi yaşadı bilmiyorum. LGBT ve cinsel eğilimlerle ilgili." ifadelerini kullanması üzerine AK Partili meclis üyeleri masalara vurarak Çelik'in sözlerine tepki gösterdi.

Filiz Öztürk Çelik, tepkiler üzerine, "Kastımı aştıysam çok değerli Hukuk Komisyonu Başkanından özür diliyorum." diye konuştu.

Tartışmaların ardından 64 numaralı rapor oylanarak ısrar kararı olarak kabul edildi. Meclis kararı ile "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü", "Sosyal Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü" ve "Çocuk ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü" kurulmayacak.

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