Euro
6.52
Dolar
5.86
BIST 100
121,000.90
Altın
1,551.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İBB Meclisi bazı taşınmazları ilçe belediyelerine tahsis etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin kasım ayında aldığı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun veto ettiği, bazı ilçelerdeki taşınmazların ilçe belediyelerine devir ve tahsisini içeren karar yeniden görüşülerek kabul edildi.

Mücahit Türetken   | 16.01.2020
İBB Meclisi bazı taşınmazları ilçe belediyelerine tahsis etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin kasım ayında aldığı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun veto ettiği, bazı ilçelerdeki taşınmazların ilçe belediyelerine devir ve tahsisini içeren karar yeniden görüşülerek kabul edildi.

İBB Meclisi'nde Şile, Güngören, Sultangazi, Sultanbeyli, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Bağcılar ve Esenler'deki taşınmazların ilçe belediyelerine tahsisi ele alındı.

Kasım ayı meclis toplantısında kabul edilen karar, İBB Başkanı İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere komisyona iade edilmişti.

İncelemelerini tamamlayan komisyon, mülkiyetleri Şile, Güngören ve Sultangazi'de bulunan arazilerin, üzerindeki taşınmazlarla beraber 10 yıllığına bedelsiz olarak devredilmesini istedi.

Komisyon Sultanbeyli, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Bağcılar, Güngören, Esenler'deki mülkiyeti İBB ve Maliye hazinesine ait parsel ve yapıları ise 10 yıllığına bedelsiz olarak belediyelere devrini talep etti.

Komisyon kararının okunmasının ardından konuyla ilgili olarak CHP ve AK Parti'li meclis üyeleri arasında tartışma yaşandı.

CHP'li meclis üyeleri yapılanın hukuksuzluk olduğunu savunurken, AK Parti'li Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ise mülkiyetlerin büyük çoğunluğunun ilçe belediyelerine ait, üzerlerindeki yapıların Büyükşehir Belediyesine ait olduğunu bildirerek, yapılan işlemin hukuka uygun olduğunu kaydetti.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Mecliste salt çoğunluk olmadığını öne sürerek sayım yapılmasını talep etti.

Oturumu yöneten Meclis 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ'ın yaptırdığı sayımla mecliste salt çoğunluğun bulunduğu belirlendi.

Karar, salt çoğunlukla ısrar kararı olarak kabul edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran yol ayrımında
NATO’nun yeni tehdit algısı ve Çin
Libya’nın jeo-stratejik önemi ve Türkiye-Libya ilişkilerinin arka planı
Körfez diken üstünde
İrlanda'da seçime ekonominin damga vurması bekleniyor

Benzer haberler

İBB Meclisi bazı taşınmazları ilçe belediyelerine tahsis etti

İBB Meclisi bazı taşınmazları ilçe belediyelerine tahsis etti

İBB, cemevlerine temizlik ve benzeri hizmetleri ücretsiz verecek

Ekrem İmamoğlu'nun veto ettiği yeşil alan kararı İBB Meclis'inde kabul edildi

İSMEK'lerde mobbing iddiası İBB Meclisi'nde

İSMEK'lerde mobbing iddiası İBB Meclisi'nde
İBB, Adalar'daki faytonların plakalarını ve atları satın alacak

İBB, Adalar'daki faytonların plakalarını ve atları satın alacak