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İBB iştiraklerinde işten çıkarılan işçiler CHP Genel Merkezine gidecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinde işten çıkartılan 20 kişilik grup, yarın CHP Genel Merkezi önünde eylem yapmak üzere Ankara'ya gidecek.

Mücahit Türetken   | 14.09.2020
İBB iştiraklerinde işten çıkarılan işçiler CHP Genel Merkezine gidecek Fotoğraf: Mücahit Türetken/AA

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB)  bağlı şirketlerde işten çıkartılan bir grup işçi, yarın CHP Genel Merkezi önünde yapacakları eylem öncesi meclis toplantılarının gerçekleştirildiği Avrasya Gösteri Merkezi önünde toplandı. 

Grup adına açıklamada bulunan işçilerden Samet Gümüş, İBB yönetimi tarafından son bir yıl içerisinde 11 bin 732 kişinin işine son verildiğini öne sürdü.

Seçim öncesi kimseyi işten çıkarmama sözü verildiğini dile getiren Gümüş, "Emek, hak, adalet kavramları sadece seçim dönemine mi hapsoldu? Haklı mıyız, değil miyiz elbette yargı karar verecek. Ne yapmış olabilir ki bu 11 bin 732 kişi de iş akitleri feshedildi? Böyle bir dönemde ailesine ekmek götürmekten başka derdi olmayan bu insanların büyük kısmı yargı kararıyla işlerine iade edilecek. Hatta olmaya başladı. Ne gerek var emekçinin hayatını alt üst etmeye?" diye konuştu.

Bir an önce işlerine dönerek İstanbullulara yeniden hizmet etmek istediklerini ifade eden Gümüş, siyasi liderlerden mücadelelerine destek vermelerini istedi.

Gümüş, grup üyelerinin bu gece Ankara'ya gideceğini ve yarın sabah CHP Genel Merkezi önünde eylem yapacağını kaydetti.

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