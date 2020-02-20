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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli hakkında 9 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şişli hakkında kadın çalışanlara aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla 9 yıl hapis cezası istendi.

Muhammed Enes Can,Murat Kaya   | 20.02.2020
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli hakkında 9 yıla kadar hapis istemi

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. 

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, 19 kadın ''mağdur'', Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da ''katılan'' sıfatıyla yer aldı. 

İddianamede, şüpheli Şişli'nin eylemine uyan "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. 

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. 

Öte yandan, hakkında suç duyurusunda bulunulan Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) Müdürü Erkan Duyar'ın görevde olduğu gerekçesiyle İstanbul Valiliğinden soruşturma izni istendiği ve bu nedenle dosyasının ayrıldığı öğrenildi. 

Olayın geçmişi 

Şişli'nin, bir toplantıda İBB'ye bağlı İSMEK bölge sorumlusu kadınlara hakaret ederek, aşağılayıcı sözler sarf ettiği ve sonrasında çalışanların işlerine son verdiği iddia edilmişti. 

Bu iddiaların basında yer almasının ardından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konunun soruşturulması için müfettiş görevlendirirken, İSMEK bölge sorumlusu kadınlar da Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. 

Suç duyurusunu işleme koyan Başsavcılık, Şişli ve Duyar hakkında soruşturma başlatmış, ifadeleri alınan 19 kişi, sorumlu yöneticilerden şikayetçi olduklarını bildirmişti. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 10 Şubat’ta gerçekleştirilen Meclis toplantısında Şişli’nin kendi talebiyle soruşturma sonuna kadar geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını söylemişti. 

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