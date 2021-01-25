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Hz. Muhammed'e hakaret içeren paylaşım nedeniyle bir kişiye soruşturma

Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da paylaştığı bir videoda Hz. Muhammed'e karşı hakaret içerikli sözler kullandığı tespit edilen bir kişi hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Murat Kaya   | 25.01.2021
Hz. Muhammed'e hakaret içeren paylaşım nedeniyle bir kişiye soruşturma

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, YouTube'da bir videoda Hz. Muhammed'e karşı hakaret içerikli sözler paylaşılmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Y.D. isimli kullanıcının sosyal paylaşım sitesi YouTube'da 22 Ocak'ta yaptığı video paylaşımıyla peygamberimize karşı hakaret içerikli sözler kullandığı tespit edilmiştir. Şahıs hakkında video içeriğinde peygamberimize karşı kullandığı hakaret içerikli sözler nedeniyle resen soruşturma başlatılmıştır."

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