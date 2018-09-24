ŞIRNAK

Terör olayları nedeniyle geçmiş yıllarda ciddi öğrenci kaybı yaşayan Şırnak Üniversitesi, sağlanan huzurla birlikte öğrenci sayısını artırdı.

Eğitim döneminin ilk gününde kampüse gelen öğrenciler, üniversite yönetimi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ve İl Müftülüğünce kurulan stantlarda "Bu şehirde yalnız değilsiniz, biz yanınızdayız" pankartıyla karşılandı.

Stantlarda bilgilendirme yapılan öğrencilere, çay, tatlı ve kolonya ikramında bulunuldu.

Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. İbrahim Baz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileri kapıda karşıladıklarını söyledi.

Kampüste 3 bin öğrencinin eğitim gördüğünü kaydeden Baz, bu yıl açılan bölümlerin üniversiteye talebi artırdığını belirtti.

"Ciddi bir öğrenci artışı oldu"

Baz, yüksek okullarda yüzde 95 doluluğa ulaştıklarını dile getirerek, "Türkiye ortalamasının yüzde 75'lerde cereyan ettiği bir ortamda biz yüzde 95'lere ulaştık. Üniversitemizde 991 yeni kontenjan açıldı. Bunun 700 kadarı doldu. Şu an ek yerleştirmeler de devam ediyor. Onlarla birlikte bu sayının 800 olmasını tahmin ediyoruz. Önümüzdeki yıllar için hazırlıklar yapıyoruz. Her yıl bin 500 öğrenci alacak şekilde bir hazırlık içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Üniversitelerinde ciddi bir öğrenci artışı olduğuna dikkati çeken Baz, öğrencilerin üniversitelerini tercih ettikleri için pişman olmayacağını dile getirdi.

"Beklediğimden çok daha iyisini buldum"

Adıyaman'dan gelen İlahiyat Fakültesi öğrencisi Enes Ekinci de karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Okulun ilk gününde kampüsü gezdiklerini ve öğrenci arkadaşlarıyla tanışma imkanı bulduklarını ifade eden Ekinci, "Üniversiteyi beklediğimden çok daha iyi buldum. Artık insanların Şırnak'a olan bakış açılarının değiştiğini görüyoruz. Şırnak, daha önce çok kötü düşünülen bir yerdi fakat bu kötü algı azalıyor. İnsanlar huzur içinde aileleri ile beraber gelip kampüsü gördüler." şeklinde konuştu.

İlahiyat Fakültesi öğrencisi Zeynep Akan ise kenti ve üniversiteyi beklediğinden daha iyi bulduğunu ve ayrıca kent insanının çok misafirperver olduğunu aktardı.