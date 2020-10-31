Hülya Özmet enkazdan 17 saat sonra yaralı kurtarıldı
Hülya Özmet, İzmir'de Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 17 saat sonra yaralı kurtarıldı.Rıza Bey apartmanında da enkaz altından 16 yaşındaki İnci, yaralı olarak çıkarıldı.
Izmir
Hülya Özmet, İzmir'de Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 17 saat sonra yaralı kurtarıldı.
İzmir'de Rıza Bey apartmanında enkaz altından 16 yaşındaki İnci, yaralı olarak çıkarıldı.
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