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62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.
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Hülya Özmet enkazdan 17 saat sonra yaralı kurtarıldı

Hülya Özmet, İzmir'de Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 17 saat sonra yaralı kurtarıldı.Rıza Bey apartmanında da enkaz altından 16 yaşındaki İnci, yaralı olarak çıkarıldı.

Tolga Albay   | 31.10.2020
Hülya Özmet enkazdan 17 saat sonra yaralı kurtarıldı

Izmir

Hülya Özmet, İzmir'de Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 17 saat sonra yaralı kurtarıldı. 

İzmir'de Rıza Bey apartmanında enkaz altından 16 yaşındaki İnci, yaralı olarak çıkarıldı.

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