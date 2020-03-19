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Türkiye

Hükümlü ve tutukluların telefonla görüşme hakkı haftada ikiye çıkarıldı

Adalet Bakanlığınca, hükümlü ve tutukluların haftada bir olan telefonla görüşme hakkı haftada ikiye çıkarıldı.

Kemal Karadağ   | 19.03.2020
Hükümlü ve tutukluların telefonla görüşme hakkı haftada ikiye çıkarıldı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Adalet Bakanlığınca, hükümlü ve tutukluların haftada bir olan telefonla görüşme hakkı haftada ikiye çıkarıldı.

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