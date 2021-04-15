Euro
9.65
Dolar
8.05
BIST 100
1,410.59
Altın
1,747.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Hudutlardan kaçak geçmeyen çalışan 23 kişi yakalandı

Türkiye'den Yunanistan'a, İran'dan ülkeye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6'sı FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu 23 kişi yakalandı.

Tanju Özkaya   | 15.04.2021
Hudutlardan kaçak geçmeyen çalışan 23 kişi yakalandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, hudutlardan yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 23 kişi yakalandı. Yakalananlardan 1'inin DEAŞ, 6'sının da FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır
Kovid-19'la mücadelede haziran sonu hedefi 40 yaş üstündekilerin tamamının aşılanması
Almanya'da son 24 saatte 29 bin 426 Kovid-19 vakası görüldü
Dünya genelinde 825 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 200 bini aştı

Benzer haberler

Hudutlardan kaçak geçmeyen çalışan 23 kişi yakalandı

Hudutlardan kaçak geçmeyen çalışan 23 kişi yakalandı

MSB, bir astsubayın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu

Türkiye'nin hibe ettiği 150 bin doz Kovid-19 aşısı Libya'ya ulaştı

Hakkari'de üs bölgesine saldırı amaçlı gönderilen balon komandoların dikkati sayesinde imha edildi

Hakkari'de üs bölgesine saldırı amaçlı gönderilen balon komandoların dikkati sayesinde imha edildi
Özel Kuvvetler'den gece şartlarında paraşütle sızma atlayışı

Özel Kuvvetler'den gece şartlarında paraşütle sızma atlayışı
Ege'de denize düşen eğitim uçağındaki 2 pilot kurtarıldı

Ege'de denize düşen eğitim uçağındaki 2 pilot kurtarıldı