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Türkiye

Hudut birlikleri kaçakçılığa geçit vermedi

Hudut birliklerince, yasa dışı yollardan Türkiye'ye getirilmeye çalışılan 8 bin 780 paket sigara, 85 bin uyuşturucu hap, 24 kilogram esrar, 53 kilogram uyuşturucu, 4 bin 716 gram esrar, 24 cep telefonu, 1334 ilaç ve 734 zirai ilaç ele geçirildi.

Ömer Olcay   | 22.07.2020
Hudut birlikleri kaçakçılığa geçit vermedi

Ankara

Hudut birliklerince, yasa dışı yollardan Türkiye'ye getirilmeye çalışılan 8 bin 780 paket sigara, 85 bin uyuşturucu hap, 24 kilogram esrar, 53 kilogram uyuşturucu, 4 bin 716 gram kubar esrar, 24 cep telefonu, 1334 tıbbi ilaç ve 734 zirai ilacın ele geçirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hudut birliklerinin, sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Van, Hatay ve Iğdır hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 8 bin 780 paket sigara, 85 bin uyuşturucu hap, 24 kilogram esrar, 53 kilogram uyuşturucu, 4 bin 716 gram kubar esrar, 24 cep telefonu, 1334 tıbbi ilaç ve 734 zirai ilaç ele geçirildi."

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