Euro
9.03
Dolar
7.42
BIST 100
1,542.45
Altın
1,854.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara Samsun yolu İçişleri Bakanlığı, 1040 personelin katılımıyla "Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.
logo
Türkiye

HSK'nın FETÖ ile iltisaklı 9 hakim ve savcıyı meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunun, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibat ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle 9 hakim ve savcıyı meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ferdi Türkten   | 23.01.2021
HSK'nın FETÖ ile iltisaklı 9 hakim ve savcıyı meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de

Ankara

Buna göre, tedbiren görevden uzaklaştırılan Mardin Hakimi Nurhayat Erden, Yargıtay Tetkik Hakimi Meryem Yıldız Ay, Danıştay Tetkik Hakimi Ceren Er, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Halit Bilgiç, Yargıtay Tetkik Hakimi Fazıl Ahmet Erdinç, İstanbul Anadolu Hakimi Hülya Karcı, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Seyyid Sağlam, Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Fatih Özdemir ve İvrindi Hakimi Sare Nur Çavuşoğlu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümleri uyarınca oy birliğiyle meslekten çıkarıldı.

Daha önce tedbiren görevden uzaklaştırılan ve yeniden inceleme talebi reddedilen 22 hakim ve savcıya ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Görevden uzaklaştırma kararına karşı yeniden inceleme talebi esastan reddedilen hakim ve savcılar şöyle:

"Ankara Hakimi Şerife Şahin, Yargıtay Tetkik Hakimi Göknur Tosun Kayacı, Kocaeli Hakimi Mehmet Noyan, Nevşehir Cumhuriyet Savcısı Celal Akar, Tarsus Hakimi Bahar Göğüs, Bursa Vergi Mahkemesi Üyesi Merve Bozkurt, Kocaeli İdare Mahkemesi Üyesi Mücahit Fatih Albayrak, Emirdağ Hakimi Ejder Aksak, Çal Cumhuriyet Savcısı Mehmet Kula, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aksu, Gaziosmanpaşa Hakimi Ahmet Şaldırak, Bursa Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şakir Karataş, Kumluca Hakimi Gülşah Kavak, Bayburt Hakimi Havva Nur Fidan, Muş Cumhuriyet Savcısı Mehmet Emin Bora, Midyat Hakimi Kübra Tunçay, Bingöl Cumhuriyet Savcısı Hayati Çetin, Şırnak Cumhuriyet Savcısı Emrah Çiçek, Eğil Hakimi Murat Çiçek, Şile Cumhuriyet Savcısı Habip Gündüz, Kuşadası Cumhuriyet Savcısı Ramazan Çevik, Gölbaşı Cumhuriyet Savcısı Selahattin Yılmaz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 98 milyon 755 bini geçti
Latin Amerika ülkelerinde koronavirüse bağlı can kayıpları artıyor
AB onaylamadığı aşının teslimatındaki gecikmeden şikayetçi
Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyonu geçti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

HSK'nın FETÖ ile iltisaklı 9 hakim ve savcıyı meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de

HSK'nın FETÖ ile iltisaklı 9 hakim ve savcıyı meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Danıştay üyeliğine Hümeyra Ergin Ercan seçildi

Anayasa Mahkemesi üyeliğine Yargıtay Üyesi İrfan Fidan seçildi

Anayasa Mahkemesi üyeliğine Yargıtay Üyesi İrfan Fidan seçildi
BPN Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'nin faaliyet kapsamı genişletildi

BPN Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'nin faaliyet kapsamı genişletildi
Jandarma Genel Komutanlığına 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alınacak

Jandarma Genel Komutanlığına 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alınacak