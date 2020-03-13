Euro
7.02
Dolar
6.33
BIST 100
95,605.22
Altın
1,523.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karışı alınan önlemler ve yeni gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenliyor.
logo
Türkiye

HSK, mahkeme ve savcılıklara 'yeni tip koronavirüs'e ilişkin yazı gönderdi

Hakimler ve Savcılar Kurulu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin tedbirler kapsamında cumhuriyet başsavcılıklarına, adalet komisyonu başkanlıklarına, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine yazı gönderdi.

Kemal Karadağ   | 13.03.2020
HSK, mahkeme ve savcılıklara 'yeni tip koronavirüs'e ilişkin yazı gönderdi

Ankara

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin tedbirler kapsamında, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesinin mahkemelerce değerlendirilmesi konusunda cumhuriyet başsavcılıklarına, adalet komisyonu başkanlıklarına, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine yazı gönderdi.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz'ın imzasıyla iletilen yazıda, Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre, yeni tip koronavirüsün 100'den fazla ülkede 109 bin küresel vakayla kayıtlara geçtiği belirtildi.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerilerine işaret edilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Yargılama faaliyetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile gerekli görülen hallerde SEGBİS uygulaması kullanılması hususunun mahkemelerimizce değerlendirilmesi, Kurulun önerileri doğrultusunda yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi için gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerekmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Üniversitesinin açıköğretim sınavlarında erteleme yok
Kuveyt'te koronavirüs nedeniyle halka 'evlerinde kalmaları' çağrısı
Uruguay'da ilk koronavirüs vakası görüldü
Avrupa'da koronavirüs tehdidi büyüyor
YÖK 'koronavirüs tedbirlerini' açıkladı

Benzer haberler

HSK, mahkeme ve savcılıklara 'yeni tip koronavirüs'e ilişkin yazı gönderdi

HSK, mahkeme ve savcılıklara 'yeni tip koronavirüs'e ilişkin yazı gönderdi

Filipinler Devlet Başkanı Duterte'nin Kovid-19 testi negatif çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kovid-19 fırsatçılarının ihbarı için WhatsApp hattı kurdu

Formula 1'in Bahreyn ve Vietnam ayakları ertelendi

Formula 1'in Bahreyn ve Vietnam ayakları ertelendi
Litvanya basketbolunda koronavirüs nedeniyle Zalgiris şampiyon ilan edildi

Litvanya basketbolunda koronavirüs nedeniyle Zalgiris şampiyon ilan edildi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'yeni tip koronavirüs salgını' konulu hutbe

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'yeni tip koronavirüs salgını' konulu hutbe