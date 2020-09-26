HSK İstanbul'daki darp şüphelilerinin serbest bırakılmasıyla ilgili inceleme başlattı
HSK Birinci Dairesi, İstanbul'da bir kişiyi gasp ve darbederek dere yatağına attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişinin hakimlikçe serbest bırakılmasına ilişkin inceleme başlattı.
Ankara
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İstabul'da meydana gelen ve şüphelileri hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' fiillerinden yapılan soruşturma esnasında faillerin serbest bırakıldığı iddialarıyla ilgili HSK Birinci Dairesince inceleme başlatılmıştır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.