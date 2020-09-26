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Türkiye

HSK İstanbul'daki darp şüphelilerinin serbest bırakılmasıyla ilgili inceleme başlattı

HSK Birinci Dairesi, İstanbul'da bir kişiyi gasp ve darbederek dere yatağına attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişinin hakimlikçe serbest bırakılmasına ilişkin inceleme başlattı.

Aybüke İnal   | 26.09.2020
HSK İstanbul'daki darp şüphelilerinin serbest bırakılmasıyla ilgili inceleme başlattı

Ankara

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstabul'da meydana gelen ve şüphelileri hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' fiillerinden yapılan soruşturma esnasında faillerin serbest bırakıldığı iddialarıyla ilgili HSK Birinci Dairesince inceleme başlatılmıştır."

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