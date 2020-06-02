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Hrant Dink Vakfına yönelik ikinci tehdidin şüphelisine iki ayrı suçtan tutuklama talebi

Hrant Dink Vakfına yönelik tehdit içerikli mesaj gönderdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliye iki ayrı soruşturmada, "tehdit" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklanması istendi.

Murat Kaya   | 02.06.2020
Hrant Dink Vakfına yönelik ikinci tehdidin şüphelisine iki ayrı suçtan tutuklama talebi

İstanbul

Hrant Dink Vakfına yönelik tehdit içerikli mesaj gönderdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli E.B, "tehdit" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hrant Dink Vakfına ikinci kez tehdit mesajı gönderilmesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye getirilen şüpheli E.B'nin, savcılık ifadesi sonra erdi.

Şüpheli, 3 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası öngörülen Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 106/2-b maddesi kapsamındaki, "kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit etmesi" suçunu birden fazla işlediği gerekçesiyle, tutuklama talepli nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Bu kişi hakkında ayrıca, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası öngörülen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan da ayrı bir soruşturma açıldığı öğrenildi. Savcılıkça bu soruşturma kapsamında ayrıca ifadesi alınan şüphelinin, bu suçtan tutuklanması talebiyle de nöbetçi hakimliğe sevki gerçekleşti.

Sevk yazısından

Başsavcılıkça hazırlanan sevk yazısında, başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli E.B'nin kendi ismindeki e-posta adresinden Hrant Dink Vakfı'nın e-posta adresine 30 Mayıs'ta tehdit içerikli mail attığının tespit edildiği belirtilerek, mailin içerik ve kapsamı itibariyle vakıf yöneticilerine yönelik gönderildiği, mağdurların bu tehdit mesajını yazan kişinin kim olduğunu bilebilecek durumlarının olmadığı ve bu hususun ancak resen başlatılan bir soruşturma sonucu ortaya çıktığının anlaşıldığı kaydedildi.

E-posta yoluyla yapılan tehditlerin de nitelikli hal kapsamında yer aldığına dikkat çekilen yazıda, şüphelinin, "zincirleme şekilde kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçunu oluşturduğu anlaşıldığından tutuklanması talep edildi.

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