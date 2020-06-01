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Hrant Dink Vakfına yönelik ikinci tehdidin şüphelisi de yakalandı

Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehdit içerikli ikinci mesajın gönderilmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, mesajı gönderdiği belirlenen şüpheli E.B İstanbul'da yakalandı.

Muhammed Enes Can   | 01.06.2020
Hrant Dink Vakfına yönelik ikinci tehdidin şüphelisi de yakalandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hrant Dink Vakfı'na yönelik ikinci tehdit mesajı gönderilmesi üzerine resen soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, konuya ilişkin şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için emniyet ekiplerine talimat verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ilgili ekiplerince başlatılan çalışma doğrultusunda ikinci tehdit mesajı gönderen şüphelinin kimliğini tespit etti. Düzenlenen operasyonda, şüpheli E.B İstanbul'da yakalanarak emniyete götürüldü.

Şüphelinin bir dönem Amerika'da yaşadığı ve çok sayıda suç kaydının olduğu belirtildi. Emniyet ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.

Söz konusu vakfa yönelik ilk tehdit mesajını gönderen zanlı 30 Mayıs'ta Konya'da yakalanmış ve İstanbul'a getirilmişti. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca mahkemeye sevk edilen şüpheli H.A, dün çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

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