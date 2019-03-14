Hrant Dink davasında tahliye kararı
Hrant Dink cinayeti davasında, tutuklu sanıklar Ercan Gün ve dönemin jandarma istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale'nin tahliyesine karar verildi.
İstanbul
Hrant Dink cinayeti davasında, tutuklu sanıklar Ercan Gün ve dönemin jandarma istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale'nin tahliyesine karar verildi.
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