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Hollanda'dan getirilen 349 Türk vatandaşı Tokat'ta yurda yerleştirildi

Hollanda'dan Kovid-19 tedbirleri kapsamında Tokat'a getirilen 349 Türk vatandaşı, KYK'ya ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Ekber Türkoğlu   | 17.04.2020
Hollanda'dan getirilen 349 Türk vatandaşı Tokat'ta yurda yerleştirildi

Tokat

Hollanda'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Tokat'a getirilen 349 Türk vatandaşı, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın yaklaşan ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan THY uçağıyla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen 349 Türk vatandaşı, polis eşliğinde otobüslerle Tokat'a götürüldü.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirilen yolcular, KYK Gülsüm Ana Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Polis ekipleri de bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak bu kişilerin ihtiyaçları, Tokat Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.

Hollanda'dan gelenlerden Elif Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz. 4 aydır gezmek için oradaydık ama hiçbir şey vatanımız ile değişilmez." dedi.

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