HİSAR-A füzesi, Aksaray'da yapılan atışta hedef uçağı başarıyla vurdu
Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A), muayene ve kabul faaliyeti kapsamında yapılan atışta hedef uçağı başarıyla vurdu.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Aksaray Atış Alanı'nda dün Otonom Füze Fırlatma Sistemi'nden gerçekleştirilen HİSAR-A füzesi atışında, hedef uçağın başarıyla vurulduğu belirtildi.
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“Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A) Projesi” muayene ve kabul faaliyeti kapsamında; 03 Mayıs 2021’de Aksaray Atış Alanında, Otonom Füze Fırlatma Sisteminden gerçekleştirilen HİSAR-A füzesi atışında hedef uçak başarı ile vuruldu.https://t.co/7Us7k2kQAv pic.twitter.com/svsLiOiv4S— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 4, 2021